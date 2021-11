Britney Spears diz que familiares deveriam estar presos

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

Na madrugada desta quarta-feira (17/11), Britney Spears fez um desabafo sobre a família e sobre o período de 13 anos em que ficou sob a tutela do pai . No texto, ela diz que todos seus parentes deveriam estar na prisão.

"Eu sei como é constrangedor compartilhar o fato de nunca ter visto dinheiro, ou não poder dirigir meu carro... Mas, honestamente, ainda fico surpresa todos os dias quando acordo com a forma que a minha família e a tutela foram capazes de fazer o que fizeram comigo", iniciou.

Segundo Britney, o período foi "desmoralizante e degradante. "E isso sem mencionar todas as coisas ruins que fizeram comigo, pelas quais todos eles deveriam estar presos, incluindo minha mãe que vai à igreja".

A cantora definiu o processo como "desmoralizante e degradante". "Estou acostumada a manter a paz pela família e a manter minha boca calada... mas não desta vez... Não esqueci e espero que eles possam ver esta noite e saber exatamente o que eu quero dizer", acrescentou.

"Vocês salvaram minha vida", agradece Britney Spears no vídeo que acompanha o desabafo. No texto, ela chega a mencionar que será entrevistada por Oprah, mas ainda não há data confirmada.

Free Britney



Britney Spears está animadíssima nas redes sociais, já que está livre da tutela do pai, Jamie Spears , depois de 13 anos. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (12/11) pela juíza Brenda Penny . Com isso, a cantora já pode assumir o controle de sua vida pessoal e profissional. "Melhor dia de todos", escreveu ela em sua conta no twitter .

