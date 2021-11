Cristina Mortágua fingia vida nas redes sociais e pede ajuda financeira: 'Sem forças para levantar'

DL Douglas Lima - Uai

Cristina Mortágua está sofrendo com depressão e pediu ajuda financeira aos seguidores nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram)

Cristina Mortágua , símbolo sexual dos anos 1990 , compartilhou um desabafo nas redes sociais na tarde desta terça-feira (16/11).

Desempregada, ela revelou no Instagram que estava sem forças por causa de uma depressão e agradeceu a ajuda financeira que recebeu dos seguidores.

"Meus amores, quero agradecer tanto, mas tanto, pela ajuda que recebi de muitos vocês. Não só pela ajuda financeira, mas pelas indicações de livros, testemunhos de pessoas que já passaram o que estou passando", iniciou.

"Muitos me criticaram por me expor, mas essas pessoas não sabem o que é depressão e eu não desejo isso para ninguém", afirmou.

"Falta pouco para o incêndio ser apagado. Ainda preciso de alguma ajuda financeira, que acumulou com o fato de eu estar desempregada e ficar na cama sem forças o dia inteiro. Sem forças para levantar", acrescentou.

Cristina também confessou que, como muitos famosos nas redes, ela escondia de seus fãs os reais problemas que enfrentava e ainda enfrenta em sua vida.

"Dei a cara para bater, pois, fiz o que muitas blogueiras fazem: fingem que a vida do Instagram é uma maravilha e escondem de vocês os reais problemas".

Cristina Mortágua

Na sequência, a mãe de Alexandre Mortágua , fruto da união de seu relacionamento com o ex-jogador de futebol Edmundo , prometeu que dará mais detalhes sobre o ocorrido futuramente.

"Gostaria muito de contar ainda com a ajuda abençoada de vocês. Em outro post vou contar o que aconteceu comigo e os cachorros. Eu, hoje, poderia estar realmente morta. Só fiquei sabendo disso hoje através da vizinhança. Creio que há algo mais do que uma depressão, mas serei honesta e contarei com detalhes para vocês", declarou.

"Que a minha exposição seja para salvar vidas. Agradeço mais uma vez se ainda puderem me ajudar. Falta pouco. Um beijo carinhoso", finalizou Mortágua .

Confira, abaixo, o desabafo na íntegra: