Festival 'Blend' traz mensagem de respeito e igualdade

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram/Blend Festival )

O festival Blend, previsto para esta sexta-feira (19/11), no Minas Brasília Tênis Clube, reúne dança, grafite, música e diversos artistas nacionais. Entre os artistas da line-up estão os artistas Sant, DomLaike e MD Chefe. O festival conta uma área de interação para as marcas parceiras, exposições, alimentação e feira mix.

Para abrir o show do trapper MD Chefe, o artista selecionado foi o cantor e compositor Dumas, que realiza no festival o seu primeiro show presencial. Dumas já gravou faixas com o rapper Sant e com a cantora Annyria Wailer.

O festival Blend antecede o dia da Consciência Negra e para celebrar a data, o projeto busca movimentar a cultura e a arte com mensagem de respeito e igualdade. O nome 'Blend' no inglês significa 'mistura', e o festival traz a perspectiva de inclusão e união.