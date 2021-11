Juan Freitas, filho do boxeador Popó, se declara para o namorado na web

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

O filho do boxeador Popó , Juan Freitas , de 22 anos de idade, encontrou durante a faculdade de medicina um grande parceiro amoroso. O jovem, que já faz residência em um hospital de Salvador, namora o também futuro médico Matheus Azevedo , seu colega de turma.

Nas redes sociais, os estudantes trocam diversas declarações amorosas e apaixonadas. "O amor da minha vida todinha" , escreveu ele ao postar uma foto do amado. No TikTok , eles compartilham algumas brincadeiras e memes encenados pelos dois.

Geralmente eles usam as hashtags "couple" (casal, em inglês), e "gay couple" (casal gay, em inglês). Vale dizer que Juan é um dos seis filhos de Popó Freitas, ele revelou sua sexualidade para a família ainda na adolescência. Numa entrevista cedida em maio deste ano, o pugilista contou que tem uma relação muito próxima do rapaz, que está cursando o sexto período de medicina.

Ele também contou que já saiu para lugares LGBTQIA%2b com o filho, que virou até seu confidente: "É a minha bichona. E, antes que venham me criticar, essa é a maneira carinhosa que eu chamo ele. É uma coisa que eu sempre falo, uma coisa minha e dele, a gente se zoa assim. Juan é inteligente demais, está cursando o quinto período de Medicina. Ele já me levou para boate gay, e outro dia brigou com o namorado e veio conversar comigo. Tenho muito orgulho do meu filho: médico, bonito e gay” , disparou Popó .