Laura Jannuzi lança o novo álbum, 'Sede da manhã', na sexta (19/11)

A cantora e compositora Laura Jannuzi lançará seu segundo álbum de estúdio na sexta-feira (19). A artista mineira venceu, em 2016, o prêmio de melhor canção pelo Festival de Música Popular Livre, em Barbacena, MG e foi semifinalista no prêmio Profissionais da Música como autora/compositora em 2017. Seu primeiro trabalho, aliás, foi lançado em 2016. O álbum Ondes (tratore), acompanha o surgimento da cantora na cena musical popular brasileira.

Em Sede da manhã, a artista pretende apresentar ao público o amadurecimento de seu trabalho. O álbum possui sete canções e parcerias com grandes nomes da música brasileira, como Ney Matogrosso, Nêga Lucas, Juliana Stanzani e Clara Castro. A artista ainda lançará um videoclipe em conjunto com o disco. O single Sete-Luas estará disponível em todas as plataformas de streaming musical e no Youtube.

Os singles Temporal e Sede da manhã, faixa que leva o mesmo nome do disco, já foram lançados e estão disponíveis. Eles demonstram a energia que permeia o novo trabalho da cantora. O som leve de piano acústico e as vozes quase que sussurrando entregam ao público uma atmosfera low fi. O álbum está disponível em todas plataformas a partir desta sexta-feira (19/11)