Festival de Viola Caipira do Entorno do DF revelará novos talentos do gênero

IR Irlam Rocha Lima

Dupla Zé Mulato & Cassiano é a grande atração do evento que revelará novos artistas - (crédito: Luiz Fernandes/Divulgação)

O universo da música sertaneja de raiz é o foco da primeira edição do Festival de Viola Caipira do Entorno do Distrito Federal, que será realizado de hoje a domingo, a partir das 19h, com transmissão pelo YouTube. O evento, que promete revelar talentos do gênero, contará com a participação de músicos, cantores e duplas da capital federal, de Goiás, de Minas Gerais, de São Paulo e do Paraná. Os cinco primeiros colocados serão premiados com valores de R$ 1 mil a R$ 5 mil.

Além dos novos artistas, o festival terá apresentações de músicos reconhecidos na modalidade, como a dupla brasiliense e Dyego & Gustavo, que tocará na primeira semifinal; o cantor goiano Almir Pessoa, na segunda semifinal; e os consagrados Zé Mulato & Cassiano, na grande final.

Idealizado por Karem Pereira, violeira e produtora de eventos, e promovido pela Violêta Produções, os concorrentes se apresentarão acompanhados por outros instrumentistas. "Temos como proposta incentivar artistas que estão pouco habituados às novas tecnologias, e inseri-los de maneira mais apropriada no atual mercado da música. Todos os participantes poderão acessar uma oficina de legalização artística com carga horária de 30 horas", acrescenta. Intitulado Do autoral ao digital, o curso terá quatro módulos: registro artístico, registro de obra, registro de fonograma e lançamento musical digital.

Com patrocínio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás, o festival recebeu 35 inscrições, sendo 18 só de São Paulo.

Mestres da viola caipira, os mineiros-brasilenses Zé Mulato e Cassiano serão as atrações principais do Festival. A dupla, ganhadora de três troféus no Prêmio da Música Brasileira, se apresenta, no encerramento, com um show no qual revisita sucessos da carreira, como Destino de violeiro, Meu céu, Sertão ainda é sertão e Tarde sertaneja. "Para nós, participar do Festival de Viola Caipira é uma oportunidade e tanto de a gente voltar a tocar para as pessoas que acompanham o nosso trabalho depois da quarentena por conta da pandemia. Fizemos uma live aqui em Brasília e um show em Porto Esperidião, em Mato Grosso, e tivemos ótima acolhida", destaca Zé Mulato.

Festival de Viola Caipira

De hoje a domingo, a partir das 19h, no canal da Violêta Produções, no YouTube.