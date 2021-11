Cantora e influencer, Gabily lança single e clipe 'Vou jogar pra você'

(crédito: Divulgação)

A cantora e influencer Gabily lançou na sexta-feira (19/11) a faixa Vou jogar pra você. A melodia é uma batida de funk que acompanha uma letra empoderada e chega às plataformas de streaming digitais. Carregando mensagens de resiliência a respeito das críticas que a cantora recebeu ao longo da carreira, o lançamento é acompanhado de um clipe.

"Essa música é uma composição minha, solo. Fala muito sobre tudo que eu vivi no início da minha carreira e, agora, de uma maneira mais agressiva, depois que meu trabalho foi criando uma proporção maior, tudo que eu passava, diariamente, por ser mulher e claro, por ser uma pessoa pública, ficou ainda mais forte. Essa faixa vem para bater de frente com todos os julgamentos, fofocas que fizeram envolvendo o meu nome e inverdades que foram ditas.. tô usando a música como resposta", afirma Gabily.

A cantora explica que o nome da música tem duplo sentido. “Eu to jogando pra você toda a calúnia que você inventou sobre mim, a mentira que você inventou… mas também tô jogando de volta que eu venci, que eu cheguei até aqui, descrevendo tudo que eu quero dizer. De modo sarcástico e verdadeiro, eu transmito aquilo que eu sinto, e também é uma forma de responder todos os boatos que têm meu nome envolvido”, conta. “Eu queria juntar as minhas verdades com os passinhos cariocas que são muito famosos na internet, porque eu amo mandar passinho, então eu fui lá, aprendi e coloquei na minha produção”, conclui.

Acumulando parcerias com grandes nomes da indústria da música como Ludmilla, Nego do Borel e Xamã, a cantora também é referência quando se trata de conteúdo nas redes sociais, a coreografia do seu recente lançamento Bilhete premiado alcançou 9 milhões de reproduções no Tiktok, enquanto a faixa chega aos 10 milhões de reproduções no Spotify.



*Estagiária sob a supervisão de Juliana Oliveira