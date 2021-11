Museu Nacional terá projeções em homenagem ao Dia da Consciência Negra

CB Correio Braziliense

Museu Nacional da República terá projeções em homenagem ao Dia da Consciência Negra - (crédito: Pedro Ventura)

O coletivo Mais de nós e a Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento (Assecor) irão fazer 30 minutos de projeção em homenagem ao Dia da Consciência Negra, no Museu Nacional da República, às 19h30 do sábado (20/11). As artes da projeção refletem a luta contra o racismo no Brasil e dados sobre a realidade social da população negra. O evento é gratuito e tem classificação indicativa livre.

“A Esplanada dos Ministérios foi construída por pessoas negras e pauperizadas de todo o país que buscavam oportunidades na construção de Brasília e que foram brutalmente exploradas na empreitada de JK. O Museu Nacional foi construído posteriormente, mas sabemos que, infelizmente, a população negra do Brasil tem pouco acesso aos poucos equipamentos culturais disponíveis. Essa ação é muito importante em tempos de negação da formação social e histórica do Brasil”, afirma Keka Bagno, do coletivo Mais de nós, em nota.