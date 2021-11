Festival São Batuque celebra a importância do Dia da Consciência Negra

CB Correio Braziliense

Cantora brasiliense Ellen Oléria - (crédito: Renata Rangel/Divulgação)

Ocupando territórios afetivos e de resistência das culturas tradicionais afro-brasileiras desde 2007, o festival São Batuque tem início neste sábado (20/11), Dia da Consciência Negra. Transmitido via YouTube, o evento será composto por quatro episódios de diferentes temáticas, com a participação de representantes de variados segmentos da arte negra brasileira. O festival vai até 23 de novembro, sempre a partir das 19h.

O projeto, que celebra as culturas populares de matrizes indígenas e africanas, busca, como tradição, homenagear divindades todos os anos. Nesta edição, será a vez de Omulu, Orixá da cura, e de Oxum, a deusa das águas doces e do amor. Os episódios do festival foram registrados em espaços de extrema importância para a cultura, como Ilê Axé Oyá Bagan, no Distrito Federal, Ilê Asè Egi Omim, no Rio de Janeiro, e Casa do Benin e Ilê Asè Omi Ola, na Bahia.

O primeiro episódio, Tela e tradição, contará com um diálogo sobre cinema com Vitor Hugo e Larissa Fulana de Tal. Já a música ficará por conta de Ellen Oléria e Gabi Guedes. No capítulo Sabores e saberes, um bate-papo sobre gastronomia será ministrado por Atauan e Jorge Washington, enquanto a trilha sonora fica por conta de Renata Jambeiro e Arifan Jr. Em Movimento e sentimento, haverá uma conversa sobre dança com Tainara Cerqueira e Naná Viana, ao som de Lazir Sinval e Larissa Umaitá. Por fim, Tico Magalhães e Mãe Baiana terão um diálogo sobre literatura no episódio Prosa e poesia. Na música, Mestre Gilvan e Marcus Moraes.

Festival São Batuque

Via YouTube. De 20 a 23 de novembro, a partir das 19h. Gratuito.