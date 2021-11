PorÃ£o do rock traz shows de diferentes vertentes neste fim de semana

I » Irlam Rocha Lima

(crédito: Jorge Bispo/Divulga??o)

Nando Reis é a principal atração da 24ª edição do Porão do Rock, que ocorre nos dias 20 e 21 próximos, ao vivo, no Cine Drive In, com transmissão pelo canal do festival no YouTube. Presencialmente, o evento comportará 150 carros por dia e os sorteados terão acesso à programação mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.



Um dos mais tradicionais festivais de música do Distrito Federal, o Porão terá entre os participantes da edição deste ano representantes de várias vertentes do rock. O primeiro dia (sábado) é voltado para estilos mais pesados, com shows a partir das 19h. O segundo dia (domingo), com início às 18h, terá pop, rap e outros ritmos em destaque.

Os apreciadores de heavymetal, hardcore, punk e indie poderão curtir no sábado a paulista Crypta, formada por duas ex-intregrantes da banda Nervosa, que faz sua estreia nacional a Far From Alaska (RN), Black Pantera (MG), as brasilienses Os Cabeloduro e Jambalaia, além do grupo instrumental Muntchako e do rapper Amaro, também do DF.



A programação de domingo tem domingo tem Nando Reis como a grande atração, comum show em revisitará os grandes sucessos de sua carreira. Antes se apresentam a cearense Selvagens à Procura da Lei, com um tributo a Belchior; Rocca Vegas, também do Ceará e as pratas da casa Jah Live, Consuelo, Thabata Lorena e Magnética Groove, que fará sua estreia.



Realização da ONG Porão do Rock, o festival conta com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal. "A manutenção do festival é um motivo de alegria, principalmente no momento em que vivemos. Como a pandemia ainda não chegou ao fim, aproveitamos a flexibilização para realizá-lo no formato híbrido e no modelo drive in, observando as recomendações das autoridades sanitárias", ressalta o produtor do Porão do Rock, Gustavo Sá.