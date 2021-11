CB Correio Braziliense

BTS foi o grande vencedor da noite com três prêmios, incluindo Artista do ano - (crédito: -)

Apresentado pela rapper Cardi B, o American Music Awards 2021, uma das principais premiações musicais dos Estados Unidos, foi realizado neste domingo (21/11). Diretamente de Los Angeles, a cerimônia contou com performances de grandes nomes da música, como Silk Sonic, Maneskin, Jennifer Lopez e Bad Bunny.

A cantora Olivia Rodrigo, maior indicada da noite, também realizou uma performance ao vivo, além de ganhar o prêmio de Artista revelação. Já o grupo de k-pop BTS, que chegou a se apresentar duas vezes na cerimônia, foi o grande vencedor desta edição, levando para casa os troféus de Artista do ano, Música pop favorita e Duo ou grupo pop favorito.

Taylor Swift também foi vencedora de categorias importantes, como Artista pop feminina favorita e Álbum pop favorito. A própria apresentadora Cardi B também saiu vitoriosa da premiação, com o prêmio de Música de hip-hop favorita, por Up.

Confira os principais vencedores do American Music Awards 2021:

Artista do Ano

Ariana Grande

BTS

Drake

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

The Weeknd

Artista Revelação

24kGoldn

GIVON

Masked Wolf

Olivia Rodrigo

The Kid LAROI

Colaboração do Ano

24kGoldn ft. iann dior - Mood

Bad Bunny & Jhay Cortez - DÁKITI

Chris Brown & Young Thug - Go crazy

Doja Cat ft. SZA - Kiss me more

Justin Bieber ft. Daniel Caesar & GIVON - Peaches

Música Trending Favorita

Erica Bank - Buss it

Måneskin - Beggin’

Megan Thee Stallion - Body

Olivia Rodrigo - drivers license

Popp Hunna - Adderall (Corvette Corvette)

Clipe Favorito

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) - Leave the door open

Cardi B - Up

Lil Nas X - MONTERO (Call me by your name)

Olivia Rodrigo - drivers license

The Weeknd - Save your tears

Artista Pop Masculino Favorito

Drake

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lil Nas X

The Weeknd

Artista Pop Feminina Favorita

Ariana Grande

Doja Cat

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Duo/Grupo Pop Favorito

AJR

BTS

Glass Animals

Maroon 5

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak)

Álbum Pop Favorito

Ariana Grande - Positions

Dua Lipa - Future nostalgia

Olivia Rodrigo - SOUR

Taylor Swift - evermore

The Kid LAROI - F*CK LOVE

Música Pop Favorita

BTS - Butter

Doja Cat ft. SZA - Kiss me more

Dua Lipa - Levitating

Olivia Rodrigo - drivers license

The Weeknd & Ariana Grande - Save your tears (Remix)

Artista Hip-Hop Masculino Favorito

Drake

Lil Baby

Moneybagg Yo

Polo G

Pop Smoke

Artista Hip-Hop Feminina Favorita

Cardi B

Coi Leray

Erica Banks

Megan Thee Stallion

Saweetie

Álbum Hip-Hop Favorito

Drake - Certified lover boy

Juice WRLD - Legends never die

Megan Thee Stallion - Good news

Pop Smoke - Shoot for the stars aim for the moon

Rod Wave - SoulFly

Música Hip-Hop Favorita

Cardi B - Up

Internet Money ft. Gunna, Don Toliver & NAV - Lemonade

Lil Tjay ft. 6LACK - Calling My Phone

Polo G - RAPSTAR

Pop Smoke - What You Know Bout Love

Artista R&B Masculino Favorito

Chris Brown

GIVON

Tank

The Weeknd

Usher

Artista R&B Feminina Favorita

Doja Cat

H.E.R.

Jazmine Sullivan

Jhené Aiko

SZA

Álbum R&B Favorito

Doja Cat - Planet her

GIVON - When it’s all said and done… Take time

H.E.R. - Back of my mind

Jazmine Sullivan - Heaux tales

Queen Naija - missunderstood

Música R&B Favorita

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) - Leave the door open

Chris Brown & Young Thug - Go crazy

GIVON - Heartbreak anniversary

H.E.R. - Damage

Jazmine Sullivan - Pick up your feelings

Artista Latino Masculino Favorito

Bad Bunny

J Balvin

Maluma

Ozuna

Rauw Alejandro

Artista Latina Feminina Favorita

Becky G

Kali Uchis

KAROL G

Natti Natasha

ROSALÍA

Álbum Latino Favorito

Bad Bunny - EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO

Kali Uchis - Sin miedo (del amor y otros demonios)

KAROL G - KG0516

Maluma - PAPI JUANCHO

Rauw Alejandro - Afrodisíaco



Música Latina Favorita

Bad Bunny & Jhay Cortez - DÁKITI

Bad Bunny x ROSALÍA - LA NOCHE DE ANOCHE

Farruko - Pepas

Kali Uchis - telepatía

Maluma & The Weeknd - Hawái (Remix)

Artista de Rock Favorito

AJR

All Time Low

Foo Fighters

Glass Animals

Machine Gun Kelly

Artista Dance/Eletrônica Favorito

David Guetta

ILLENIUM

Marshmello

Regard

Tiësto