Lobo Festival de Cinema retorna este ano em formato híbrido

CB Correio Braziliense

(crédito: Filme Important Police Shit, direção de Andrew Betzer)

O Lobo Fest – Festival Internacional de Filmes retorna este ano em formato híbrido, com exibições virtuais e presenciais, entre esta terça-feira (23/11) e sábado (27/11). Toda a programação é gratuita. São 54 filmes, entre curtas-metragens e curtíssimos (formato inaugurado pelo próprio festival) que radiografam a humanidade sob uma perspectiva quase apocalíptica. O público pode votar em seus favoritos pela plataforma InnSaei.tv e os filmes escolhidos pelo júri oficial e pelo voto popular recebem prêmios em serviços técnicos de audiovisual.

As 54 produções da programação do 13º Lobo Fest foram escolhidas entre 4 mil obras, brasileiras e internacionais, inscritas na plataforma Film Freeway – entre elas, filmes de nações pouco ou nada representadas nas telas de cinema de Brasília. A curadoria foi realizada pelos produtores do festival, Josiane Osório e Ulisses de Freitas. As exibições on-line serão feitas pelo site do festival, onde pode ser conferido mais detalhes do evento. Será exibido como programação especial o filme convidado Rua Ataléia, de André Novais Oliveira.

Esta edição do festival vai a pioneira Márta Mészáros, húngara que foi a primeira mulher a ganhar o cobiçado Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim, em 1976. Aos 90 anos, só recentemente teve sua obra reconhecida no Brasil. No encerramento do festival, haverá exibição de sua última obra, Aurora boreal: luzes do norte (2017), que ficará disponível apenas em 27 de novembro.

Serviço

Lobo Fest – Festival Internacional de Filmes

Entre 23 e 27 de novembro. Pelo site do festival. Gratuito.