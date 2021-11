Festival de Brasília do Cinema Brasileiro: confira os filmes selecionados

(crédito: Arquivo/Cine BSB)

Foram anunciados, nesta quarta-feira (10/11), os filmes selecionados para a 54ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Apresentado por Guilherme Tavares, o anúncio ocorreu por meio de coletiva de imprensa via YouTube, que contou com participação do Secretário de Cultura Bartolomeu Rodrigues e dos curadores Silvio Tendler e Tânia Montoro. O evento, que tem como tema ‘O cinema do futuro e o futuro do cinema’, será realizado entre os dias 7 e 14 de dezembro.

Inicialmente, o festival será realizado, pelo segundo ano consecutivo, em formato completamente virtual. No entanto, o secretário de Cultura afirma que a possibilidade da realização de uma sessão presencial está em discussão. “Eu estou insistindo, junto aos organizadores do festival, para que possamos fazer uma sessão híbrida no Cine Brasília com um número limitado de pessoas”, revelou Rodrigues.

Nesta edição, o Festival de Cinema de Brasília celebrará a memória cinematográfica da atriz Léa Garcia, além de homenagear os artistas Lauro Montana, Lucília Marquez, Paulo José, Tarcísio Meira, Paulo Gustavo e Luiz Gustavo. “Eu acho que nós vamos sair desse festival muito mais fortalecidos como pessoas e como seres humanos, porque assistir filmes durante uma pandemia é um processo de humanização”, pontuou Tânia.

Entre 985 filmes inscritos, foram selecionados seis longa-metragens e 12 curtas para concorrer aos Candangos na Mostra Competitiva Nacional. Já na Mostra Brasília, concorrem oito longas e quatro curtas. Durante os dias de festival, os longa-metragens da Mostra nacional competitiva serão exibidos no Canal Brasil, sempre às 23h30. Já os curtas e toda a programação da Mostra Brasília estarão disponíveis na Innsaei.TV, plataforma de streaming gratuita. O voto do júri popular será feito pela própria plataforma.

Filmes selecionados para a 54ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro

Mostra Brasília - Curtas

A casa do caminho (DF)

Benevolentes (DF)

Cavalo marinho (DF)

Ele tem saudade (DF)

Filhos da periferia (DF)

Tempo de derruba (DF)

Tinhosa (DF)

Vírus (DF)

Mostra Brasília - Longas

Acaso (DF)

Advento de Maria (DF)

Mestre de cena (DF)

Noctiluzes (DF)

Mostra competitiva - Curtas

Adão, Eva e o fruto proibido (PB)

Cantareira (SP)

Chão de fábrica (SP)

Como respirar fora d’água (SP)

Da boca da noite à barra do dia (PE)

Deus me livre (PR)

Era uma vez.. princesa (DF)

Filhos da periferia (DF)

N.F. Trade (DF)

Ocupagem (SP)

Sayonara (SP)

Terra Nova (AM)

Mostra competitiva - Longas

Acaso (DF)

Alice dos Anjos (BA)

De onde viemos, para onde vamos (GO)

Ela e eu (SP)

Lavra (MG)

Saudade do futuro (RJ)

