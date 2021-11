Após aborto espontâneo, Sabrina Petraglia anuncia terceira gravidez

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Nesta terça-feira (23/11), a atriz Sabrina Petraglia anunciou que está grávida de seu terceiro filho com o marido, Ramón Velázquez . A artista já é mãe de Gael , de 2 anos e meio, e Maya , que completará um ano em dezembro. Atualmente, a famosa está no quinto mês de gravidez.



"Eu nunca sonhei em ter uma família grande. Na verdade, nunca sonhei em ter uma família" , conta a atriz. "Só que eu sou uma pessoa muito intensa, ou é tudo ou nada. Já que eu resolvi ter, vou ter uma família grande. Hoje é o meu tesouro, minha prioridade de vida e eu estou muito feliz que agora somos em cinco, um super time, vai ser uma farra" , comemorou Sabrina.

O bebê vem após um momento complicado para a família. Quando Maya , a filha mais nova do casal, tinha 4 meses, eles refletiram sobre ter o terceiro filho. Contudo, a atriz perdeu a criança com 7 semanas de gravidez, devido a um aborto espontâneo.



"Fiquei muito arrasada, percebi que eu queria" , afirmou. No mês seguinte, o teste deu positivo novamente. "Eu estou super emotiva. Eu nem acredito, às vezes eu olho e fico rindo sozinha".

Sabrina conversou com a Maire Claire e comentou sobre a gravidez, revelando como lida com as emoções dos filhos e as suas neste momento.

"Poucas pessoas sabem que eu estou grávida e algumas soltaram uma frase que me incomodou muito: 'você nasceu para ser mãe'. Eu amo meu trabalho, tenho até medo da minha volta ao trabalho porque não quero que as pessoas me tachem só como mãe" , explicou. "Sou uma mulher que tenho meus pilares de vida de mãe, de esposa, profissional, de individual. Posso ter nascido também para isso, mas não só para isso" , continua.

"Estou me mostrando como mulher, com padrões antigos na cabeça sobre corpo, mas na busca generosa de me aceitar e de me vangloriar porque estou gestando uma terceira vida e isso é muito potente... Espero que no meu meio as pessoas me vejam como uma mãe que vai voltar da maternidade pela terceira vez cheia de experiências, com uma profundidade ímpar, bem mais paciente e bem mais potente para voltar ao trabalho com tudo"

Sabrina Petraglia