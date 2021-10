Projeto Rodas da vida ocupa Centro Histórico de Planaltina no sábado

CB Correio Braziliense

O projeto Rodas da Vida chega ao Centro Histórico de Planaltina neste sábado (9/10), última apresentação de um ciclo que começou em agosto. Nesta edição, a parceria é entre Tambor de Crioula de Seu Teodoro e a apresentação ocorre em frente ao Museu Histórico. O evento começará às 15h, tendo entrada franca e classificação indicativa livre para todos os públicos.

Idealizado pela Comunidade de Capoeira Formigueiro de Angola e pela Cocriar Produções, o projeto conta com o Fundo de Apoio à Cultura(FAC) do Distrito Federal e já passou por algumas cidades de Brasília, sendo elas Taguatinga, São Sebastião e Planaltina. A primeira foi em Julho de 2021, em Taguatinga Norte. Em cada roda, grupos, mestres, mestras e brincantes se apresentam no intuito de trazer ao público experiências culturais e um pouco de suas tradições, fazendo da arte sua forma de expressão.

Rodas da Vida também conta com alguns convidados, dentre eles a contadora de histórias Maria das Alembranças, a mestra Martinha do Coco, o Jongo do Cerrado, o Samba de Roda Cid Aroeira, o Tambor de Crioula de Seu Teodoro, o Mamulengo Presepada e o Vereda dos Mamulengos, que são também mestres e mestras que se expressam com uma arte ancorada nas tradições.

A participação é livre, mas é preciso respeitar os protocolos como uso de máscaras e manter o distanciamento social, medidas sanitárias de prevenção da covid-19.