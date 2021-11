Fernanda Souza vai apresentar novo reality "Iron Chef", na Netflix

LM Luísa Mariana Moura*

(crédito: Reprodução/Instagram )

Fernanda Souza foi anunciada na tarde desta terça-feira (23/11) pela Netflix, como apresentadora do novo “Iron Chef”. O programa é um reality show que reúne chefs de cozinha experientes para uma competição. Eles são julgados por suas técnicas, criatividade, bom gosto e design até um deles sair como vencedor.

“Iron Chef” foi originalmente lançado pela televisão japonesa, mas logo conquistou lugares como Estados Unidos, Austrália, Canadá, Reino Unido e Tailândia. Agora, chegou a hora do reality culinário ganhar sua versão brasileira, como nos moldes de sucessos de MasterChef e Mestre do Sabor.

As filmagens da primeira temporada no Brasil devem terminar ainda em 2021. O programa tem previsão de estreia para o primeiro semestre de 2022. Ainda não foram divulgadas informações sobre os participantes do reality ou sobre os jurados da competição.

Atriz anunciou novidade por meio do Instagram:





ATENÇÃO, CHEFS! Tem reality culinário chegando. ????‍????



A versão brasileira de Iron Chef chega em breve com apresentação de Fernanda Souza. pic.twitter.com/exGFS51Qdc — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 23, 2021