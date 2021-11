Italiano passa 15 anos achando que namorava modelo Alessandra Ambrósio

LM Luísa Mariana Moura*

(crédito: AFP e Instagram/Reprodução)

Roberto Cazzaniga, jogador de vôlei italiano, passou 15 anos acreditando que namorava à distância a modelo brasileira Alessandra Ambrosio. Ele contou recentemente, em entrevista a um telejornal italiano, que foi enganado após conhecer uma pessoa pela internet que usava fotos da modelo, mas se identificava como Maya. Após anos de farsa, a família do jogador e jornalistas reúnem provas para revelar golpe milionário que ele caiu.

Ele teria entregado cerca de 700 mil euros (R$ 4,3 milhões) para a golpista durante o “relacionamento” , que pedia ajuda financeira para custear tratamentos de supostos problemas cardíacos. O caso foi revelado em uma reportagem exibida no canal italiano Mediaset.

A pedidos da família do atleta, jornalistas reuniram provas para mostrar que o italiano estava caindo em um plano orquestrado pela estelionatária.Os familiares começaram a questionar sobre os altos valores envolvidos nas transações financeiras dele.

A reportagem revelou que a golpista se chama Valéria e mora em Sardenha, ilha italiana localizada a oeste da costa do país europeu. Após ser procurada Valeria negou envolvimento no golpe, dizendo ser uma amiga de Maya, "Enfim, seja o que for que eu fale, acho que você não acredita em mim", disse quando questionada sobre o dinheiro de Roberto.