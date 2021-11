Luccas Neto ganha ação da Justiça contra youtuber bolsonarista

TM Thays Martins

(crédito: facebook./LuccasNetoYoutuber/Divulgação)

O youtuber Luccas Neto ganhou uma ação na Justiça contra o também youtuber Ed Raposo. O bolsonarista acusou Luccas Neto de incentivar a pedofilia em vídeo na internet.

A juíza Flavia de Almeida Viveiros de Castro, da 6ª Vara Civil da Barra da Tijuca, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), condenou Ed Raposo a pagar R$ 50 mil para Luccas em danos morais. Além disso, a magistrada determinou a retirada do vídeo do ar e a retratação de Ed Raposo pela internet.

Ed Raposo não se pronunciou no processo e não apresentou defesa. Além disso, a juíza chamou de "mesquinha e odiosa" a prática de espalhar desinformação pela internet. "É atentatório ao Estado Democrático de Direito a divulgação de falsas notícias acerca de pessoas, imputando-lhes a prática de crimes, no caso a pedofilia, sem que haja prova convincente a esse respeito; Trata-se de conduta mesquinha e odiosa, sendo que concorre com o direito de livre manifestação, o qual não inclui a prática das fake News", destacou na sentença publicada nesta segunda-feira (22/11).

O caso ainda cabe recurso.