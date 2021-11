Projeto musical promove apresentações em escolas públicas do DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Tiago Berinjela/Reprodução)

Nesta sexta-feira (26/11), músicos do Projeto alma brasileira, coletivo formado por cinco artistas que se uniram para levar música a estudantes do ensino público, se reúnem no CEF 01 do Varjão. Nesta edição de 2021, o projeto tem como objetivo envolver os alunos num processo de ressocialização após o distanciamento causado pela pandemia.

Com a retomada das aulas presenciais na rede pública, a proposta dos integrantes do projeto é levar uma "motivação extra" por meio de um entendimento mais amplo sobre a cultura local e a diversidade cultural da música popular aos alunos nessa fase de retorno aos espaços físicos das escolas.

O Projeto alma brasileira promove concertos, palestras musicais e oficinas de percussão. Formado em 2005, o coletivo passou por diversas universidades, escolas e conservatórios musicais. Em 2018 o encontro teve a sua primeira experiência ocorrida em Brasília. Com fomento do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, o projeto vai até esta sexta-feira (26/11). Para maiores informações, consulte o canal oficial do projeto no YouTube.