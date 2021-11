Daniel anuncia lançamento de novo single

CB Correio Braziliense

(crédito: Vandinho Tellis/The music journal)

Após ser indicado ao prêmio de "Melhor álbum de música sertaneja" pela 22ª edição do Grammy Latino com o álbum digital Daniel em casa, o cantor e compositor Daniel se prepara para lançar a canção Tempo. O músico anunciou recentemente que a faixa estará disponível nas plataformas digitais pela ONErpm a partir de 10 de dezembro.

A canção, composta por Anderson Freire, conta com produção de Daniel em parceria com o maestro Rodrigo Costa, que também assina arranjo, teclados, percussão, mixagem e masterização. Gravada na casa do próprio cantor em Brotas (SP) o novo trabalho de estúdio do Daniel traz Franco Alencar no Violão, Pedro Ivo na baixo e Deni Rocha no cello.

O single conta com uma atmosfera simples, aconchegante e bastante intimista que propõe uma reflexão sobre o atual período de isolamento social, na visão do próprio cantor representa "um tempo totalmente diferente, de introspecção, aprendizado, de virada de página".