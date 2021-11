Letícia Fialho lança novo EP com influências africanas

CB Correio Braziliense

(crédito: Thais Mallon/Divulgação)

Letícia Fialho, cantora, compositora e multi-instrumentista lança nesta sexta-feira (26/11), o EP Carta de fogo com composições próprias e parcerias. Em seu novo trabalho de estúdio a artista traz para a obra influência de sonoridades afrobrasileiras e afrolatinas como salsa, ijexá, jongo e samba.

Gravado durante o período de pandemia, o EP conta com arranjos e direção da própria cantora. Em estúdio, Letícia Fialho gravou voz e tocou todos os instrumentos: baixo, bateria, guitarra, piano, violão, cavaquinho e percussões. O álbum também recebe profissionais de diferentes áreas: a poeta Júlia Moura, a psicóloga, astróloga, cantora e compositora Ana Béa, o rapper Murica, o poeta e jardineiro Tairo Lima, o cantautor Paulo Ohana, a psicóloga, atriz e DJ Tamara Maravilha e a jornalista Luiza Garonce.

Ainda na sexta-feira (26/11) e no sábado (27/11), Letícia apresentará as canções inéditas do EP em dois shows no Teatro SESC Garagem. Por conta dos protocolos sanitários adotados o evento contará com capacidade reduzida, cerca de 70 lugares, aproximadamente. Em 2022 a cantora pretende divulgar o seu novo trabalho em outras cidades do país.

Serviço

Lançamento EP Carta de Fogo – Letícia Fialho

26 e 27 de novembro. No SESC Garagem (913 sul). Às 20h. Ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada) nos links https://bit.ly/CartadeFogoDia26 https://bit.ly/CartadeFogoDia27