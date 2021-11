Letícia Fialho lança EP produzido na quarentena no próximo dia 26/11

CB Correio Braziliense

(crédito: ThaisMallon/Divulgação)

Cantora e compositora Letícia Fialho volta revigorada em seu novo EP, Carta de Fogo. Cantando e tocando diversos instrumentos, o trabalho é uma sínteses de seu período pandêmico e estará disponível nas diversas plataformas de streaming a partir do dia 26 de novembro. Para marcar o lançamento, a cantora também volta aos palcos nos dias 26 e 27, no Sesc Garagem, na 913 Sul com um show que contemplará o lançamento.

A pandemia trouxe desafios para a carreira dos artistas, fazendo com que muitos desenvolvessem novos projetos ou se reinventassem. Para Letícia Fialho não foi diferente e a cantora, compositora e multi-instrumentista brasiliense converteu a pausa forçada em produção musical. Ela agrupou canções autorais e parcerias para se lançar, outra vez, em torno do universo poético. O resultado dessa produção é o EP Carta de Fogo, que conta com seis faixas.

“É muito bom voltar com show no teatro do SESC, que é um lugar afetivo para mim. Foi onde lancei meu segundo álbum em 2018 (Maravilha Marginal). O público suspenso nas arquibancadas, em torno do palco, permite uma proximidade com segurança”, destaca Letícia Fialho.

Além de cantar e produzir o EP, ela também fez toda parte instrumental presentes nas gravações: baixo, bateria, guitarra, piano, violão, cavaquinho e alguns instrumentos de percussão. A artista se inspirou nas sonoridades afro-brasileiras e afrolatinas como blues, salsa, ijexá, jongo e samba, de forma adaptada para a personalidade da música brasileira.

Serviço:

Lançamento do EP Carta de Fogo de Letícia Fialho

Dia 26/11, nas plataformas de streaming

Show nos dias 26 e 27, no Sesc Garagem, na 913 Sul. Ingressos: https://www.sympla.com.br/lancamento-do-ep-carta-de-fogo---leticia-fialho__1408970