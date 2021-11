Grande Prêmio do Cinema Brasileiro será neste domingo (28/11)

CB Correio Braziliense

O cineasta Ruy Guerra é o homenageado do 20º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro - (crédito: Simone Kontraluz)

Os vencedores do 20º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro serão conhecidos neste domingo (28/11). O tema do evento deste ano é a preservação e a memória do audiovisual. Com transmissão ao vivo pela TV Cultura a partir das 20h, a cerimônia vai celebrar não apenas a Cinemateca Brasileira, como também a produção audiovisual nas duas últimas décadas. O grande homenageado da noite é Ruy Guerra, poeta, compositor e cineasta moçambicano radicado no Brasil, que completou 90 anos em 2021.

O evento, promovido anualmente pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, ocorrerá de forma remota pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia. A apresentação fica por conta das jornalistas Adriana Couto e Renata Boldrini, direto dos estúdios da TV Cultura, em São Paulo. A abertura dos envelopes com os vencedores será ao vivo, auditada pela PwC (mesma empresa que faz a apuração do Oscar), e o Troféu Grande Otelo será entregue diretamente na casa de cada um deles, depois da premiação.

Ao todo serão anunciados 32 prêmios, em quatro grandes categorias: longa-metragem, curta-metragem e séries brasileiras, escolhidos pelo amplo júri formado por profissionais associados à Academia Brasileira de Cinema. Além disso, todos os 15 longas-metragens indicados nas categorias drama, comédia ou documentário também concorrem ao disputado prêmio de Melhor filme pelo júri popular.

Com roteiro do jornalista Hugo Sukman e direção de Lucas Rochetti, a transmissão do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro será costurada com imagens de produções que marcaram a história do audiovisual e por apresentações musicais do pianista André Mehmari e da cantora Monica Salmaso. A festa terá ainda a presença, virtual, de nomes como Viviane Ferreira, diretora presidente da SP Cine; Sérgio Sá Leitão, secretário de Cultura e Economia Criativa de São Paulo; Jorge Peregrino, presidente da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais e José Roberto Maluf, presidente da TV Cultura.



Confira algumas categorias do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro:



MELHOR LONGA-METRAGEM FICÇÃO

A DIVISÃO – O FILME de Vicente Amorim

A FEBRE de Maya Da-Rin

BOCA DE OURO de Daniel Filho

CIDADE PÁSSARO de Matias Mariani

PACARRETE de Allan Deberton



MELHOR LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO

BABENCO: ALGUÉM TEM QUE OUVIR O CORAÇÃO E DIZER: PAROU de Bárbara Paz

DENTRO DA MINHA PELE de Toni Venturi e Val Gomes

FICO TE DEVENDO UMA CARTA SOBRE O BRASIL de Carol Benjamin

FOTOGRAFAÇÃO de Lauro Escorel

PARTIDA de Caco Ciocler

MELHOR LONGA-METRAGEM COMÉDIA

CARLINHOS E CARLÃO de Pedro Amorim

DE PERTO ELA NÃO É NORMAL de Cininha de Paula

NÃO VAMOS PAGAR NADA de João Fonseca

NO GOGÓ DO PAULINHO de Roberto Santucci

OS ESPETACULARES de André Pellenz

PACARRETE de Allan Deberton



MELHOR LONGA-METRAGEM ANIMAÇÃO

OS UNDER-UNDERGROUNDS, O COMEÇO de Nelson Botter Jr.

OSMAR, A 1º FATIA DO PÃO DE FORMA de Ale McHaddo

MELHOR LONGA-METRAGEM INFANTIL

10 HORAS PARA O NATAL de Cris D’Amato

O MELHOR VERÃO DAS NOSSAS VIDAS de Adolpho Knauth

MELHOR DIREÇÃO

ANA LUIZA AZEVEDO, por Aos olhos de Ernesto

DANIEL FILHO, por Boca de Ouro

GERALDO SARNO, por Sertânia

JEFERSON DE, por M8 – Quando a morte socorre a vida SANDRA KOGUT, por Três verões

VICENTE AMORIM, por A divisão – o filme



MELHOR PRIMEIRA DIREÇÃO DE LONGA-METRAGEM

ALLAN DEBERTON por Pacarrete

BÁRBARA PAZ por Babenco: Alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou

DJIN SGANZERLA por Mulher oceano

MATIAS MARIANI por Cidade pássaro

MAYA DA-RIN por A febre



MELHOR ATRIZ

ANDREA BELTRÃO, por Verlust

LORENA COMPARATO, por Boca de Ouro

MALU MADER como GUIGUI por Boca de Ouro

MARCÉLIA CARTAXO, por Pacarrete

REGINA CASÉ, por Três verões



MELHOR ATOR

FLÁVIO BAURAQUI, por Abraço

IRANDHIR SANTOS, por Fim de festa

MARCOS PALMEIRA, por Boca de Ouro

ROGÉRIO FRÓES, por Três verões

SILVIO GUINDANE, por Boca de Ouro

SILVIO GUINDANE, por A divisão – o filme



MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

BERTA LORAN, por Jovens polacas

DENISE FRAGA, por Música para morrer de amor

GISELE FRÓES, por Três verões

HERMILA GUEDES, por Fim de festa

SOIA LIRA, por Pacarrete

ZEZÉ MOTTA, por M8 – Quando a morte socorre a vida

ZEZITA MATOS, por Pacarrete



MELHOR ATOR COADJUVANTE

FLAVIO BAURAQUI, por Não vamos pagar nada

FLAVIO BAURAQUI, por Macabro

FLAVIO MIGLIACCIO, por Jovens polacas

GUILHERME FONTES, por Boca de Ouro

JOÃO MIGUEL, por Pacarrete

OTÁVIO MULLER por Três verões