Átila Iamarino comandará novo programa de ciência na TV Cultura

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução)

A TV Cultura está preparando grandes novidades para o ano de 2022. Segundo o F5 , portal da Folha de São Paulo , uma nova série sobre ciência será lançada, visando ir contra as fake news, trabalhando informações técnicas e estudos voltados as questões essenciais para o planeta e a humanidade.

O escolhido para comandar a atração é o especialista da área, Átila Iamarino , famoso no Youtube com um canal de 1,52 milhão de inscritos e outros milhões em visualizações. Desde o início da pandemia, o biólogo e pesquisador vem conquistando grande parte do público com seus vídeos explicativos sobre a Covid , se baseando em estudos e na ciência.

A intenção do programa é valorizar a ciência e a informação correta por meio de uma linguagem jovem, atraente e dinâmica, pegando todo o potencial de Iamarino , que também é colunista da Folha .



Vale lembrar que a emissora possui outros projetos para o próximo ano, como o Exponencial , série que terá 18 episódios voltados à tecnologia e inovação, mensurando o impacto do tema no dia a dia.