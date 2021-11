Um ano sem Maradona: Correio indica produções sobre o craque argentino

PI Pedro Ibarra

Capa do podcast 'Os últimos dias de Maradona', original Spotify - (crédito: Spotify/Divulgação)

A última quinta (25/11) ficou marcada um ano da morte de Diego Maradona, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Foi tanta a influência do atleta, que vários produtos culturais foram feitos sobre ele e estão disponíveis para matar a saudade do apelidado La Mano de Dios.

O mais recente lançamento foi o podcast Os últimos dias de Maradona, narrado pelo jornalista esportivo Juca Kfouri, que detalha os momentos finais da vida do ex-jogador com informações inéditas. Com seis episódios, a produção original Spotify conta com áudios do processo judicial aberto pouco depois da morte de Diego, depoimentos de pessoas próximas a ele e entrevistas exclusivas, reconstruindo como foram os momentos finais da vida do argentino.

As circunstâncias questionáveis da morte do campeão do mundo são pauta, mas a série de áudio também toca na carreira do craque. Com histórias de Maradona na perspectiva de Kfouri, inclusive sobre as Copas do Mundo que o argentino participou. A produção é mundial e teve lançamento e teve adaptação para seis países.

No streaming de séries e filmes, a HBO Max lançou recentemente o filme Diego Maradona, que, segundo a plataforma, é o documentário definitivo da estrela do futebol. O longa usou um acervo de mais de 500 horas de gravações inéditas e teve o aval do argentino para ser gravado. Ainda no mesmo serviço, foi lançado também na última quinta o longa Diego, o último adeus, que destrincha o último um ano e meio da vida da lenda, permeando a importância dele para os gramados também e contando com depoimentos de pessoas próximas a Diego.

Em um outro tema, a Netflix tem a série documental sobre a passagem do campeão do mundo como técnico do time mexicano Dorados, intitulada Maradona no México. Na época treinador, ele se aventura na cidade de Culiacán, local conhecido como o coração do Cartel de Sinaloa, para salvar o clube que está em crise profunda.

Dos documentários para a ficção, a Amazon Prime Video disponibiliza a série Maradona: a conquista de um sonho. Estrelada por Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt, a original Prime Vídeo acompanha toda a trajetória de sucesso do craque no formato ficção. Adaptando momentos marcantes da carreira dele até a conquista da Copa de 1986, grande feito da carreira de Diego.