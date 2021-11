Festival gratuito "Conexão Sertaneja" é adiado para dezembro

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Devido a questões burocráticas, o Festival “Conexão Sertaneja”, evento gratuito marcado para este sábado (27/11), no Parque da Cidade, precisou ser adiado para dezembro. Mesmo com o adiamento, o evento continuará sendo gratuito, aberto ao público, com as mesmas atrações musicais já confirmadas e no mesmo horário, a partir das 17h.

A festa será na Praça das Fontes, no estacionamento 9 do Parque da Cidade. Entre as atrações anunciadas estão as duplas Mário e Thizil, Alisson e Ariel, além dos cantores Nego Rainner e Eduarda Nunes. O grupo Forró da Diretoria, que estourou com o hit "#Rico" e já alcança grandes números no YouTube, também estará presente. Além deles, o MC Andrezyn e os DJs Gui Detona e Samon Pessoa, completam a lista de artistas.

Para participar do festival, será necessário apresentar o cartão de vacinação contra a covid-19. O projeto é realizado pelo Instituto de Desenvolvimento, Inclusão Social e Cultura (IDISC) com o intuito de fomentar a cultura e o turismo no Distrito Federal.

Marque na agenda

Onde: No Estacionamento 9 do Parque da Cidade

Quando: 11 de dezembro (sábado)

Entrada: GRATUITA

É obrigatório a apresentação da carteira de vacinação