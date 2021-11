Gratuito: Festival "Conexão Sertaneja" ocorre neste sábado no Parque da Cidade

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

No próximo sábado (27/11) ocorrerá, na Praça das Fontes, no Parque da Cidade, o festival de música "Conexão Sertaneja". O evento gratuito é aberto ao público e começa a partir das 17h.

Entre as atrações estão: as duplas Mário e Thizil, Alisson e Ariel, além dos cantores Nego Rainner e Eduarda Nunes. O grupo Forró da Diretoria, que estourou com o hit "#Rico" e já alcança importantes números no YouTube, também estará presente. Além deles, o MC Andrezyn e dos DJs Gui Detona e Samon Pessoa, completam a lista de artistas.

Para entrar no festival é preciso comprovar a vacinação contra a covid-19.

Serviço

Onde: No Estacionamento 9 do Parque da Cidade



Quando: 27 de novembro (sábado)



Entrada: GRATUITA



É obrigatório a apresentação da carteira de vacinação