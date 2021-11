Capital Inicial faz live após passar 1 milhão de inscritos no YouTube

CB Correio Braziliense

Capital Inicial faz live após ultrapassar a marca de 1 milhão de inscritos no canal do YouTube - (crédito: FernandoHiro/Divulgacao)

A banda Capital Inicial fará, nesta terça-feira (30/11), uma transmissão ao vivo direto do seu canal do Youtube. A live, que começa às 20h, será uma celebração pela marca de 1 milhão de inscritos no canal do grupo de pop rock na plataforma. Os fãs podem esperar uma seleção dos grandes hits, com as melhores canções dos últimos 20 anos da carreira dos músicos.

Dinho Ouro Preto, Fê Lemos, Flávio Lemos e Yves Passarel são acompanhados de Fabiano Carelli (guitarra) e Robledo Silva (teclados). No setlist da live, uma seleção das canções que a banda acumulou ao longo dos anos, como Olhos vermelhos, Natasha, A sua maneira e Primeiros erros. Pensando em você, mais recente lançamento da banda em parceria com Mariana Volker, também está presente no repertório da apresentação virtual.