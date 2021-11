Fagner e Elba Ramalho lançam disco em homenagem ao Luiz Gonzaga

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcos Hermes/Divulgação)

No próximo 13/12, Fagner e Elba Ramalho lançarão um trabalho em homenagem ao Luiz Gonzaga. Intitulado Festa. O álbum que aborda o repertório do Rei do Baião contará somente com músicas do cantor e será o primeiro lançamento pelo selo Bônus Track.

Com produção do maestro e sanfoneiro Zé Américo, o disco foi gravado entre julho e agosto de 2021 e terá como repertório músicas como A morte do vaqueiro (Nelson Gonzaga e Nelson Barbalho, 1963), Danado de bom (Luiz Gonzaga e João Silva, 1984), O cheiro da Carolina (Luiz Gonzaga e Amorim Roxo, 1956), Baião da Penha (Guio de Moraes e Davi Nasser, 1951), entre outros clássicos do baião.

Tanto Fagner como Elba já lançaram álbuns com o repertório de Gonzaga nas respectivas discografias. Fagner lançou os discos, Luiz Gonzaga & Fagner (1984) e Gonzagão & Fagner 2 (1988), gravados em parceria com o próprio cantor pernambucano. Já Elba Ramalho lançou o álbum Elba canta Luiz (2002), cujo show de divulgação gerou o disco Elba ao vivo (2003), também lançado em DVD. Festa, o mais recente trabalho da dupla contará com uma turnê de divulgação, prevista para 2022.