Produtora diz que Homem-Aranha de Tom Holland terá mais três filmes no MCU

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa estreia em dezembro - (crédito: Divulgação)

Amy Pascal, produtora dos filmes do Homem-Aranha na Sony, revelou em entrevista nesta segunda-feira (29/11) que o personagem de Tom Holland não deixará o MCU após Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, que estreia em dezembro.

Ao site Fandango, a executiva disse que o estúdio planeja uma nova trilogia produzida ao lado da Marvel Studios com o mesmo ator. Ela e a equipe de Kevin Feige, produtor do MCU, já estão se preparando para o próximo capítulo da franquia.

"Este não é o último filme que faremos com a Marvel -- não é o último filme do Homem-Aranha. Já estamos nos preparando para fazer o próximo filme do herói com Tom Holland e a Marvel", disse a produtora.

"Pensamos neste [arco] como três filmes e agora vamos entrar nos próximos três filmes. Este não será nosso último filme no MCU", completou.

Questionada se Sem Volta Para Casa é o melhor filme já feito sobre o herói, ela diz que "espera que sim". "Os espectadores e o mundo que irão julgar isso. Eu e Kevin [Feige] estamos muito orgulhosos deste filme", disse.

Sobre as expectativas com o novo filme, Pascal diz: "O Homem-Aranha é diferente para cada pessoa em diferentes fases de suas vidas. Ele significa uma coisa quando você é uma criança, outra coisa quando você está na meia idade e outra quando você está mais velho. Eu espero que todos encontrem isso nesse filme. Eu realmente acho que ele será para todos, e acho que ele fala para uma grande audiência. É o que espero".



Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa contará com Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon, Benedict Wong, Jon Favreau e Benedict Cumberbatch. O longa é dirigido por Jon Watts , que comandou os dois filmes anteriores do herói no MCU, Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017) e Homem-Aranha: Longe de Casa (2019).

No filme, após os acontecimentos de Longe de Casa (2019), Peter Parker tenta apagar da memória de todas as pessoas que ele é o Homem-Aranha, recorrendo ao Doutor Estranho para tentar mudar a realidade, o que acaba não dando muito certo. O filme estreia em 16 de dezembro no Brasil.