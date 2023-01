Botar o bloco na rua: Músicos se reúnem para cantar pela democracia

CB Correio Braziliense

Nestes sábado e domingo (14 e 15/1), apresentam-se, no Espaço Cultural Renato Russo, cantores e instrumentistas do Distrito Federal em show embalado por músicas e poesias que remetem ao movimento democrático. O espetáculo Lugar de fala: canções pela democracia ocorre a partir das 20h, na Sala Marco Antônio Guimarães.

Bloco na rua, Maria Maria e O bêbado e a equilibrista são alguns dos clássicos da música brasileira, símbolos da democracia no país, presentes no repertório. As vozes serão de Adriano Rocha, Alberto Salgado, Alê Terribili, Clara Telles, Cleyson Batah, Flor Furacão, Geraldo Carvalho, Jairo Mendonça, Marcelo Café, Marco Palmah, Myrlla Muniz, Pilar Acosta, Puta Romântica, Renato Matos e Tiago Sá. Os sons, de Alessandro Borges (violão), Carol Senna (pandeiro), Gabriel Lourenço (guitarra), Paula Zimbres (contrabaixo) e Ytto Morais (bateria).

Também haverá poesia com performance do artista Marlus Alvarenga. Ingressos, disponíveis pelo site Bilheteria Digital ou no local do evento, custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).

Serviço

Lugar de fala: canções pela democracia

Sala Marco Antônio Guimarães do Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul). Sábado e domingo, dias 14 e 15 de janeiro, a partir das 20h. Entrada: R$20 (meia) e R$ 40 (inteira), pela Bilheteria Digital ou no local do evento.



