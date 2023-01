Resultado da Casa de Vidro: Gabriel e Paula estão no BBB23

YR Yasmin Rajab

(crédito: TV Globo/ reprodução)

A TV Globo anunciou os dois primeiros participantes do Big Brother Brasil 2023. Gabriel e Paula foram os mais votados na Casa de Vidro e estão dentro do reality. A dupla estava confinada desde terça-feira (10/1) na estrutura instalada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca (RJ).

A empresária Giovanna e o psiquiatra Manoel foram os eliminados. O resultado foi divulgado durante o intervalo do Programa Encontro, nesta quinta-feira (12/1). Os demais participantes também serão anunciados nesta quinta, no decorrer do dia, entre a programação da Globo.

Conheça os dois primeiros participantes do BBB23:

Paula

A biomédica de 28 anos é moradora de Jacudá, interior do Pará e filha de pais nordestinos: “Sou funcionária pública há oito anos. Comecei a pagar a faculdade do meu irmão; ele começou a trabalhar. Eu e ele viramos o pai e a mãe. E, hoje, quem sustenta minha mãe sou eu.”

A paraense já teve um cargo de liderança no movimento jovem da igreja, mas acabou se distanciando por conta da vontade de entrar para o BBB.

“Eu digo que, eu indo para o BBB, essa é a minha virada de chave. Por isso, o Big Brother é a minha salvação. É para mim e para a minha família. É o prêmio que eu quero. Se a fama vier, é a cereja do bolo. Mas eu quero dinheiro", garante.

Gabriel



O administrador de 24 anos é natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, mas vive em Florianópolis. Em 2021, começou a migrar para a carreira de modelo, o que lhe rendeu relações com famosas como Anitta, Luísa Sonza e Gabi Lopes.

Hoje, no entanto, tem como principal fonte de renda o estágio em uma construtora da família: “Tem vezes que eu fico dois, três meses sem fazer nada, é muito volátil, não tem como você se bancar na fase em que estou”.