BBB23: Lancha, wakeboard e viagens; saiba mais sobre Cezar Black

Cezar Black é um dos integrantes do time Pipoca do BBB23. O enfermeiro de 34 anos nasceu em Salvador, mas mora em Brasília há 12 anos. Ele veio para a capital federal atrás de melhores opções profissionais. E encontrou: antes de entrar na casa mais vigiada do país, ele trabalhava na UTI neonatal e na emergência de dois hospitais da cidade.

Nas redes sociais, Cezar leva uma vida de ostentação, mas garante que se trata de saber aproveitar os bons momentos. "Cada conquista minha é motivo de orgulho e não de vaidade. Muitos me chamam de playboy", escreve Black em post que comemora a conquista de um barco que comprou com oito amigos.

O baiano gosta de passear de lancha e de praticar wakeboard nas horas vagas, mas ressalta que ama mesmo viajar; já conheceu Buenos Aires, Montevideo, Punta del Este, entre outros. Ele se descreve como uma pessoa espontânea, divertida e brincalhona: "Eu bebo, danço, meto o louco... sou pau para toda obra".

Cezar também gosta de mostrar o físico e o amor por uma cadela da raça buldog francês. "A única 'gata' que eu tenho beijado ultimamente", afirma Cezar em publicação beijando sua cachorrinha.













