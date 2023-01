Baiano morador de Brasília entra no Big Brother Brasil 23; Conheça

LM Luísa Mariana Moura*

Cezar Black é mais um integrante do time Pipoca do BBB23, tem 34 anos e é natural de Salvador, na Bahia. Mas, atualmente mora em Brasília, onde trabalha como enfermeiro. “Sou a cara do povo: engraçado, divertido, gosto de estar sempre no meio da roda curtindo”, revelou.

Mora na capital desde 2011, quando deixou seu estado após se formar na faculdade com apenas uma mochila nas costas e se mudou com o objetivo de melhorar sua realidade financeira. Black trabalha na UTI neonatal e na emergência de dois hospitais.

Compartilha sua vida nas redes sociais, mas garante que não se trata de ostentar e, sim, de saber aproveitar os bons momentos. “Eu bebo, danço, meto o louco... sou pau para toda obra”, descreve ele.

Se descreve como uma pessoa espontâneo, divertido e brincalhão. Gosta de passear de lancha e de praticar wakeboard nas horas vagas, mas ressalta que ama mesmo viajar. Afirma que o que pode tirá-lo do sério no BBB é ser julgado por algo que não fez.

Ele diz que que comprou, com mais oito amigos, um barco, o apelidado de " Revoada”. “Quando comprei foi um grande objetivo alcançado. Aqui em Brasília não tem praia e temos poucas opções de lazer nesse sentido. Eu adoro. Brinco que sou o véio da lancha”. contou em entrevista ao GShow.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins