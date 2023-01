Cássia Kis não terá contrato renovado com a Globo após 'Travessia', diz site

CB Correio Braziliense

A novela Travessia, no ar no horário nobre da TV Globo, pode ser o último folhetim de Cássia Kis na emissora. De acordo com o colunista Valmir Moratellli, da revista Veja, a direção do grupo decidiu dar um "tempo" da imagem da atriz das telas globais.

O principal motivo seria a repercussão negativa do envolvimento de Cássia com as manifestações de cunho golpistas mantidas em frente aos quartéis generais desde o segundo turno das eleições de outubro de 2022. O grupo pedia a intervenção militar no governo federal para cancelar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL).

Também, segundo o colunista, somam-se aos motivos da ruptura da colaboração os comentários homofóbicos da atriz e disseminação de fake news entre os atores da trama. Em entrevista dada por ela durante a participação em uma das manifestações golpistas, ela diz que "não existe mais homem e a mulher" e que querem "destruir a família e a vida humana".

"Porque onde eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?", declarou a atriz disseminando homofobia. O comportamento é desaprovado pelos colegas de profissão: de acordo com Valmir, o compliance da Globo recebeu uma série de reclamações contra Cássia.



