Três servidores públicos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) envolvidos nos atos terroristas do último domingo (8/1), na Praça dos Três Poderes, foram identificados, na tarde desta quinta-feira (12/1), pela Controladoria-Geral do DF (CGDF). O grupo foi preso por suposto envolvimento nas protestos antidemocráticos ocorridos no último domingo (8/1).

Desses três servidores, dois estão aposentados e apenas um tem vínculo ativo com o GDF. Outros casos estão sob investigação da Controladoria do DF. Em 9 de janeiro, a CGDF abriu processo investigativo preliminar para apurar possível participação de servidores do GDF em atos de invasão e depredação de patrimônios públicos, durante o ocorrido em 8 de janeiro, na Esplanada dos Ministérios.

Foi reforçado que os servidores civis, em exercício, fossem identificados como tendo participado ou contribuído em condutas irregulares seriam responsabilizados no rigor da lei. A Secretaria de Saúde do DF foi procurada pela reportagem para se pronunciar sobre as acusações, e aguarda um retorno. O espaço segue aberto para posicionamentos.

Canal de denúncias

O Participa DF (participa.df.gov.br) é o canal oficial para fazer as denúncias relacionadas aos servidores do GDF que, em exercício da função, se envolveram em possíveis irregularidades durante o ato terrorista. O site funciona sem limite de horário e é possível anexar documentos, fotos e vídeos como prova do registro.

É possível, inclusive, realizar a denúncia de forma anônima, porém o denunciante não consegue acompanhar a evolução do registro por conta do anonimato. Já os que se identificarem podem acompanhar a resposta no próprio endereço.

O canal também serve para denúncias de outra natureza e que envolvam servidores e serviços públicos, além de reclamações, solicitações de serviços, elogios e pedidos de informação e de acesso à informação.

