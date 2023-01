Curta-metragem brasiliense estará no Festival de Berlim, em fevereiro

RD Ricardo Daehn

(crédito: Moveo Filmes / Divulgação)

A ser realizado entre 16 e 26 de fevereiro, o 73º Festival de Berlim divulgou, com direito a um filme brasiliense, a lista de 20 curtas-metragens selecionados para o evento. A ficção As miçangas, coproduzido por Catarina Accioly, está no pacote que mistura filmes de ficção e documentários. Estrelado por Pâmela Germano, Tícia Ferraz e Karine Teles (atriz de cinema que recentemente brilhou na telenovela Pantanal), o curtatem codireção de Rafaela Camelo (premiada no Festival de Brasilia por A arte de andar pelas ruas de Brasília e à frente do curta O mistério da carne) e Emanuel Lavor (de O pequeno chupa-dedo). Daniela Marinho é outra coprodutora do curta que reúne esforços de empresas locais como Moveo, Cardume Curtas, Relatar-se, Terra Cultural, Stelios e Apoteótica Cinematográfica.

Na trama de As miçangas, duas mulheres se refugiam num apartamento, durante um período de descanso. Uma delas apela para um remédio que provoca aborto. O destino de ambas é testemunhado por uma sorrateira cobra, que passa despercebida. Outros países selecionados para o segmento de curtas são França, Estados Unidos, Espanha, Ucrânia e Austrália. Os filmes competem para a premiação a ser anunciada em 25 de fevereiro.