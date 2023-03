Morre o ator Xavier López 'Chabelo', ícone da TV mexicana

AF Agence France-Presse

O ator Xavier López "Chabelo", um dos rostos mais conhecidos da história do cinema e da televisão no México, morreu aos 88 anos, informou sua família neste sábado (25).

"Esta é uma manhã muito triste, Xavier López 'Chabelo', pai, irmão e marido nos deixou repentinamente, devido a complicações abdominais", escreveu sua família em sua conta no Twitter.

"Pedimos que rezem pelo seu descanso e nos dê a oportunidade de passar em paz o luto que oprime toda a nossa família", acrescentou.

De pais mexicanos, o ator nasceu em 17 de fevereiro de 1935 em Chicago, nos Estados Unidos, e passou toda a carreira no México.

"Chabelo" foi uma presença importante na chamada idade de ouro do cinema mexicano.

Após a notícia da morte, o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expressou suas condolências.

"Abraço a família e os amigos pela morte de Xavier López 'Chabelo'. Como posso esquecer que meu filho mais velho acordou cedo para vê-lo há mais de 40 anos", escreveu ele no Twitter.

