BBB23: Domitila reconhece erro, e pede perdão para Larissa

Domitila e Larissa lavaram a roupa suja neste sábado (25). A eliminada que retornou na quinta-feira (23), após participar da "Casa do Reencontro", não gostou das imagens que viu da Miss Alemanha.

Em um dos momentos, Domitila fala que queria que Larissa saísse para ver suas mensagens de jogadores de futebol, e funkeiros. Porém, Larissa estava em um relacionamento com Fred Desimpedidos na casa do BBB23.

"Você tem razão. Não só por falar isso, por pensar assim, eu realmente diminuí o que vocês têm. Eu disse para ele: ‘Você realmente é maravilhoso, mas também tem muita gente lá fora. Eu quero que ela curta os directs dela", admitiu.

"Você defende tanto os direitos das mulheres para você minimizar o que eu sinto e falar de jogadores. Não faz sentido. Você não falou num sentido de empoderamento, você falou primeiro para alfinetar ele [Fred]", respondeu a professora de educação física.

Domitila respondeu dizendo que não era essa a intenção dela, e pediu perdão. "A minha intenção não foi essa. Se, com essa fala, você se sentiu ofendida, eu peço desculpas. Eu peço desculpas também por essa coisa que você realmente está certa: eu diminuí o relacionamento de vocês.".

