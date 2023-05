Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (23/5)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

É tanto o que nos une!

Data estelar: Lua cresce em Câncer

É tanto o que nos une e nos torna mais semelhantes do que gostaríamos de admitir, que temendo a despersonalização nos agarramos teimosamente às nossas diferenças, na esperança de que definindo o território individual não nos perderíamos no oceano de nossa humanidade, mas tão equivocados estamos nesse caminho que nem percebemos que o experimento está dando errado, porque se apoia no equivocado princípio de que o individual deva ser posto acima do coletivo.

A riqueza da individualidade tem sua fonte no coletivo, em participarmos de uma única Vida, e se qualquer conhecimento da individualidade nos distanciar do que é universal em nós, é porque essa individualidade foi construída sobre a inteligência artificial do egoísmo, que ocupa o espaço e tempo do coletivo, o predando e destruindo.

























ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tudo tem algum custo, seja financeiro, emocional ou moral. É hora de sua alma calcular o custo das atitudes que está prestes a tomar, para não despertar depois com uma conta desagradável que precise ser paga. Melhor não.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nem sempre é possível garantir a melhor experiência possível às pessoas com que você se relaciona, e em muitos casos o tiro sai pela culatra, porque apesar da boa vontade empenhada, tudo acaba dando errado. Acontece.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tem uma hora que a paciência vai ao inferno e a boca fala mais do que devia, e provavelmente a situação vai render arrependimento no futuro, mas enquanto acontece parece brindar com alívio. Complexidade humana.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há coisas que acontecem entre as pessoas e que não têm conserto, se pode conviver relativamente bem com isso, mas em certos momentos as mágoas ressurgem e voltam a ser colocadas em cima da mesa, para ser discutidas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Faça seu melhor, e não espere reconhecimento por isso, porque este é um momento conturbado e as pessoas andam mais ensimesmadas que o normal, só se importando com seus próprios e particulares problemas. Um problema.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ocultar as reações emocionais intensas diante do que acontece pode ser uma necessidade imediata, mas é certo que carregar esse peso não fará muito bem a você. Será necessário encontrar alguma compensação para isso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É melhor optar por se comunicar com a máxima simplicidade possível, como se você estivesse explicando algo a uma criança, e mesmo assim, com a alma desapegada dos resultados. Só importa você se comunicar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Por vontade própria ou involuntariamente, de todas as maneiras imagináveis os relacionamentos se estabelecem entre as pessoas, porque é inerente à experiência humana que tenhamos de nos apoiar mutuamente. Destino.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Cair na tentação de se irritar e sair aos gritos tentando colocar ordem é, na prática, você se distanciar de tudo que poderia ser feito de maneira concreta para facilitar a situação e solucionar os perrengues.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há uma hora certa para cada coisa, e em geral sua alma se comporta de maneira contida, se reprimindo para não se lançar às experiências. Mas, de todo modo, também há uma hora certa para se aventurar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Seus princípios se chocam com os princípios que discordam, representados por algumas pessoas que, de muitas maneiras, encontram em você um ponto de apoio para o exercício da discordância. Melhor não se prestar a isso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Todo o tempo perdido em outras horas pode ser resolvido agora, porque neste momento sua alma pode, e deve, se debruçar sobre os assuntos que sempre foram procrastinados, por ter faltado boa vontade para os resolver.

