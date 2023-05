Djavan assusta ao falar de distúrbio: "Preciso de saúde"

Od Observatório dos Famosos

(crédito: Reprodução/ Instagram)

Djavan, cantor, em entrevista à Veja Rio, confessou que sofre de um distúrbio raro chamado de "tremor essencial". A causa são pífias noites de sono, que acabam afetando alguns movimentos do corpo.

"Preciso de saúde"

"Hoje, dormir bem é uma das obrigações mais importantes que tenho na minha rotina. São no mínimo sete horas por noite. Acredito que, se você dorme bem, estabelece para o corpo uma organização que o leva a cumprir os compromissos com energia. Minha alimentação também é rigorosamente sem gordura, sem fritura e com orgânicos. Preciso de saúde para executar um trabalho tão exigente", desabafou.

Em setembro, o cantor já tinha desmentido ao jornal O Globo que sofria de Síndrome de Parkinson.

"Zero doença. Tive uma coisa chamada tremor essencial. Alguns têm nas mãos, outros, nas pernas. Eu tive na cabeça. Era foda porque você aparece e aquilo já vem à tona, dava para ver de cara. E é muito emocional", explicou na ocasião.

Após sucesso da sua apresentação no Rock in Rio, ano passado, o cantor também confessou que adora festivais de músicas e jovens em seus shows.

"Os festivais aproximam o artista que tem uma carreira extensa como eu de um público mais jovem. Mas, na verdade, sempre tive isso. Minha música é diversificada, meu público sempre foi heterogêneo em todos os níveis, classes sociais, orientação religiosa e faixa etária. Vejo gente dos 12 aos 80 anos na plateia", comentou.

