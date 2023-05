Gabi Martins é flagrada aos beijos com Bruninho, do vôlei, diz jornal

Od Observatório dos Famosos

A cantora Gabi Martins e o jogador de vôlei Bruno Rezende, o Bruninho, teriam sido flagrados no maior clima de romance durante uma festa realizada em uma casa noturna de São Paulo, neste último fim de semana.

De acordo com o jornal Extra, após informações obtidas pelo perfil Condomínio da MFifi, a sertaneja, que está solteira desde o término polêmico do namoro com o influenciador Lincoln Lau, teria trocado beijos com o atleta na casa noturna Vila JK, na capital paulista.

Curiosamente, Bruninho, do vôlei, viveu um affair com Rafa Kalimann, que é amiga de Gabi Martins, visto que ambas participaram do BBB20. O romance entre o jogador de vôlei e a apresentadora aconteceu no ano passado, antes dela ter assumido namoro com o ator José Loreto – de quem já terminou, e atualmente namora o empresário Antônio Bernardo Palhares.

Nos últimos dias, Gabi Martins lançou a música ‘Indereço é com E’, uma música que fez baseada no término mais recente do seu relacionamento. Para ela, o processo de criação da canção "foi muito doloroso", mas ela "se libertou disso, escrevendo".

