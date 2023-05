Itamaraty convoca embaixadora da Espanha para explicações sobre racismo

RS Renato Souza

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) decidiu chamar, nesta segunda-feira (22/5), a embaixadora da Espanha no Brasil, María del Mar Fernández-Palacios, para consulta. As autoridades diplomáticas querem que ela dê explicações sobre o caso de racismo contra o jogador Vinicius Júnior, do Real Madrid. María será notificada da convocação nas próximas horas.

O atleta foi vítima de racismo durante uma partida válida pelo campeonato espanhol neste domingo (21). Ele foi chamado de macaco durante o jogo. Ao reclamar, foi expulso pelo árbitro.

Irritado com a expulsão, Vini Jr. reagiu, gerando uma discussão em campo. Neste momento, ele levou um mata-leão de um jogador branco. Após o episódio, o brasileiro expressou nas redes sociais o repúdio à situação e indicou que pensa em deixar a Espanha e retornar ao Brasil.

O presidente da La Liga, Javier Tebas, rebateu as declarações do jogador e disse que "não existe racismo na Espanha". Segundo ele, a situação envolvendo Vinicius é um caso pontual.

O time do brasileiro apresentou uma denúncia ao Ministério Público espanhol por crime de ódio.

"O Real Madrid considera que tais ataques também constituem um crime de ódio, razão pela qual apresentou denúncia correspondente à Procuradoria-Geral do Estado, especificamente à Procuradoria contra crimes de ódio e discriminação, para que os fatos sejam investigados e apuradas as responsabilidades", declarou o clube, em nota.

Persona non grata

A convocação do embaixador ou embaixadora de um país é considerado uma forte reação diplomática. A próxima etapa, caso a situação não se resolva, pode ser a expulsão da representação diplomática.

O Brasil também pode declarar a direção da La Liga como persona non grata, o que impediria a entrada da equipe no país, além de ter jurisdição para vetar a transmissão de jogos espanhóis no Brasil, assim como a venda em território nacional de itens dos clubes.

