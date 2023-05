Manu Gavassi é citada por Rita Lee em autobiografia: "Muito honrada"

Od Observatório dos Famosos

Assim como Luísa Sonza, a cantora e atriz Manu Gavassi também não conteve a emoção ao descobrir que foi citada por Rita Lee, no livro Rita Lee: Outra Biografia, lançado postumamente nesta segunda-feira (22). A cantora morreu no dia 8 de maio, aos 75 anos de idade, em decorrência de um câncer de pulmão.

Nas redes sociais, Manu postou uma foto em que surge emocionada e também imagens da página do livro em que foi citada e um conselho que Rita deixou para as cantoras da nova geração. "Sério. Sem palavras", disse a artista.

"Muito honrada de ter meu nome nesse livro"

Em um dos posts, Manu Gavassi também disse que estava muito honrada de ter seu nome no livro de Rita Lee. "A arte é muito foda. Essas palavras da Rita para a nova geração me emocionaram tanto. É sobre se encontrar e não ter medo. Não é nem uma escolha, é uma missão. É sobre palavra, usá-las a favor da verdade, da rebeldia, do amor, do questionamento. Ir contra o que é esperado, aceito e fácil", começou.

"Cara, que foda poder ter vivido no mesmo período de alguém tão inspiradora. Que foda saber que pude te homenagear em vida e que você sabe a sua importância para todas nós. A coragem que nos falta em era de algoritmos te sobrou, transbordou e hoje nos ajuda. Provavelmente não estou nem fazendo sentido, mas não tô nem aí, tô muito honrada de ter meu nome nesse livro, muito honrada de te cantar e te admirar. Viva Rita! Viva a arte e a coragem", celebrou.

No trecho escrito por Rita Lee, além de Manu Gavassi e Luísa Sonza, ela também cita outras cantoras da atual geração, como Liniker e o duo Anavitória.

"Percebo uma curiosidade da meninada da nova geração de artistas por minha figura. Dia desses recebi homenagens de Manu, Luísa, Liniker, Ana, Vitória… Recebo também recadinhos e torpedos, principalmente das meninas. Ela mandam amor e pedem até conselhos", diz o parágrafo.









