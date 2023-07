Threads: famosos mais seguidos do Instagram que ignoraram rede social

Od Observatório dos Famosos

Mark Zuckerberg, criador do Facebook e dono da Meta, que possui domínio do Instagram, lançou na última quarta-feira (5), a rede social Threads, que foi criada com o objetivo de competir diretamente com o Twitter.

A nova plataforma, que funciona com as mesmas funções clássicas da rede do passarinho azul, traz o compartilhamento de textos com um número limite de caracteres, além de fotos, vídeos e links. Diferente de outras, no entanto, a conta é vinculada diretamente com o Instagram, facilitando ainda mais o acesso direto.

Curiosamente, diversas celebridades já inauguraram seus respectivos perfis no Threads, e estão conquistando milhares de seguidores. Apesar disto, as personalidades mais seguidas do Instagram ainda não estrearam na nova rede social, com exceção das irmãs Kylie Jenner, Kim e Khloé Kardashian, que ocupam a lista das dez mais seguidas do mundo.

Abaixo, o Observatório dos Famosos reuniu a lista dos famosos mais seguidos do Instagram, e que ainda não estão na nova rede social. Confira:

Cristiano Ronaldo

Considerado um dos melhores jogadores de futebol do mundo, CR7 é atualmente a pessoa mais seguida no Instagram, com mais de 595 milhões de seguidores. No entanto, o craque ainda não estreou seu perfil oficial no Threads.

Cristiano Ronaldo (foto: Reprodução/Instagram)

Lionel Messi

Outro nome de peso do futebol no mundo, o ídolo da Seleção Argentina, atual campeã da Copa do Mundo, possui quase 480 milhões de seguidores, sendo o segundo maior da plataforma. No entanto, ele ainda não pode ser encontrado na nova rede social.

Messi (foto: Reprodução/TV Globo) Selena Gomez A atriz, cantora, empresária, compositora, dubladora e estilista, que é a mulher mais seguida do mundo, com mais de 426 milhões de seguidores, também ainda não pode ser encontrada no Threads – pelo menos até agora. Selena gomez (foto: Reprodução/Instagram) Dwayne Johnson Aclamado por diversos filmes como Velozes e Furiosos, o ator, que, é mundialmente conhecido como The Rock, possui mais de 386 milhões de seguidores no Instagram, mas ainda não foi visto no Threads. Dwayne Johnson, o The Rock (foto: Reprodução/Instagram) Ariana Grande A cantora, produtora, empresária e atriz, que possui mais de 377 milhões de seguidores, é mais uma das divas pop que ainda não inaugurou seu perfil na nova plataforma de Mark Zuckerberg. Ariana Grande (foto: Reprodução/Instagram) Beyoncé Uma das cantoras mais aclamadas do mundo e maior vencedora do Grammy Awards, a Queen B!, que está em turnê com a Renaissance Word Tour, ultrapassou a marca de 310 milhões de seguidores, mas ainda não está no Threads. Beyoncé (foto: Reprodução/Instagram) Justin Bieber Ídolo que marcou uma geração de adolescentes, o astro canadense é a 10ª pessoa mais seguida do Instagram, com quase 295 milhões de seguidores, e longe da mídia há um tempo, ele também não pode ser acompanhado no Threads. Justin Bieber (foto: Reprodução/Instagram/Evan Paterakis)

