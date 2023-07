Victor Abrão e Márcia Tauil se apresentam no Feitiço das Artes

CB Correio Braziliense

O brasiliense Victor Abrão se apresenta nesta sexta-feira (7/7) no Feitiço das Artes, às 20h. Será a primeira vez que o artista canta junto com a cantora Márcia Tauil a música Vem me dar um beijo, composta pelos dois. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla, a partir de R$ 35.

Ex-membro da banda de rock Deuses da Kaaba nos anos 2000, Abrão seguiu carreira solo e migrou para a MPB. Vem me dar um beijo é um samba solar, estilo presente na vida de Victor desde a infância, escrito em conjunto com Márcia Tauil e com arranjos de Cairo Vitor.

Tauil foi professora de canto de Victor, e é mineira radicada em Brasília. Trabalhou com nomes como Roberto Menescal, Miúcha, Emílio Santiago, Danilo Caymmi e muito mais.

Além de arranjador, Cairo é diretor artístico da música. Foi ele, inclusive, que apresentou Victor à Márcia, em 2017. Assinam a faixa também Thiago de Lima Cruz (percussão), Gabriel Preusse (baixo), Matheus Donato (cavaco) e J.G.Joshua (sax).

SERVIÇO

Márcia Tauil e Victor Abrão

Nesta sexta-feira (7/7), no Feitiço das Artes (CLN 306 Bloco B lojas 45/51), a partir das 20h. Ingressos: R$ 35, disponíveis no site Sympla. Mais informações no telefone (61) 35481680. Não recomendado para menores de 18 anos.

