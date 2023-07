Anitta aproveita verão europeu ao lado de Jared Leto em Ibiza

Od Observatório dos Famosos

Que Anitta é uma das brasileiras mais bem relacionadas do mundo dos famosos no exterior, isso a gente já sabe. Mas, mesmo assim, toda vez em que ela surge ao lado de algum astro internacional, acaba chamando a atenção.

Foi isso que aconteceu novamente nesta quinta-feira (6), ao publicar um vídeo em suas redes sociais em Ibiza, ao lado do ator e cantor Jared Leto.



A cantora está curtindo férias na Europa, logo depois de ter lançado a música Funk Rave. Ela deve lançar um álbum de funk brasileiro em inglês e espanhol em 2024.

Anitta recentemente falou sobre o polêmico tratamento para a pele em que ela usa o próprio sangue como um dos ingredientes.

