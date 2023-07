Ex-goleiro Edwin Van der Sar sofre AVC em férias na Croácia

PM Paulo Martins*

O ex-goleiro Edwin Van der Sar, figura histórica do Ajax, da seleção holandesa e do Manchester United, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) nesta sexta-feira (7/7). O ex-atleta se encontrava em férias na Croácia quando sofreu o derrame, sendo transportado a partir de uma ilha onde estava. A informação inicial é do diário neerlandês Telegraaf.

Sob cuidado intensivo, o time de Amsterdã informou em nota nas redes sociais que o quadro do ex-jogador é estável, no momento. "Na sexta, Edwin van der Sar teve uma hemorragia cerebral. Ele está atualmente no hospital, na unidade de tratamento intensivo, e está em uma condição estável. Assim que houver mais informações concretas, uma atualização será feita. Todos no Ajax desejam a Edwin uma rápida recuperação. Estamos pensando em você", relata a mensagem oficial.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2023

Van der Sar era o CEO do Ajax até maio deste ano, renunciando ao cargo depois de sete anos. Demais membros diretores pediram que o mesmo seguisse no cargo, pelo menos, até agosto, no fechamento da janela de transferências europeias, algo que o gestor de 52 anos, não abriu mão.

Pelo time holandês, o goleiro foi vencedor de uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, um Mundial de Clubes, além de outros dez títulos nacionais. O sucesso se repetiu no Manchester United, conquistando um Mundial, uma Champions, quatro Premier Leagues e duas Copas da Inglaterra, por exemplo.

