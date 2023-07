MP francês abre investigação sobre possíveis abusos contra Alain Delon

AF Agence France-Presse

(crédito: Reprodução/Instagram)

O Ministério Público francês abriu, nesta quinta-feira (6), uma investigação preliminar a respeito de uma denúncia apresentada pelos três filhos de Alain Delon, acusando a cuidadora do ator de assédio moral. No ano de 2021, Delon havia apresentado a mulher, Hiromi Rollin, como sua "companheira".

A investigação está sendo conduzida por uma unidade policial em Montargis, onde o ator de 87 anos, já aposentado, reside.

Por um lado, os filhos (Anthony, Anouchka e Alain-Fabien) acusam a mulher de "assédio moral, desvio de correspondência e maus-tratos a animais", segundo o promotor Jean-Cédric Gaux.

De acordo com os demandantes, a mulher do lendário ator tem uma "atitude degradante e agressiva" em relação a seu pai, "retém correspondências e mensagens telefônicas e teria agredido o cachorro de Alain Delon".

O comunicado afirma que o próprio Alain Delon está envolvido na denúncia.

Outra denúncia foi apresentada pelo filho mais velho de Delon, Anthony, em uma delegacia de polícia em Paris pelos mesmos fatos.

"Desde o acidente cardiovascular do Sr. Alain Delon em 2019", essa mulher "que se instalou em sua casa tem se mostrado cada vez mais agressiva, degradante e insultante em relação a ele e a seus filhos", destacou o advogado dos filhos do ator em um comunicado, Christophe Ayela.

A acusada, Hiromi Rollin, de cerca de 60 anos, ainda não prestou declarações.

Rollin trabalhou como assistente de direção em diversos filmes das décadas de 80 e 90, nos quais Alain Delon foi protagonista, como "O Retorno de Casanova".

Em setembro de 2021, ela o acompanhou no funeral do ator Jean-Paul Belmondo.

No mesmo ano, Delon a apresentou em um documentário televisivo como sua "companheira japonesa".

Ícone do cinema francês, Alain Delon recebeu em maio de 2019 a Palma de Ouro honorária em Cannes por sua carreira.

