Denunciante afirma em julgamento que Kevin Spacey o agarrava 'como uma cobra'

AF Agence France-Presse

(crédito: JUSTIN TALLIS / AFP)

Um homem que afirma ter sido assediado sexualmente pelo ator Kevin Spacey disse, nesta quarta-feira (5), que o astro de Hollywood o agarrava "como uma cobra", durante o julgamento do ator em Londres.

A suposta vítima, que não pode ser identificada por questões legais, é o terceiro dos quatro homens que acusam Spacey, de 63 anos, de uma série de assédios sexuais entre 2001 e 2013.

O denunciante explicou que conheceu o ator americano, ganhador de dois Oscar por "Beleza Americana" (1999) e "Os Suspeitos" (1995), em um evento em um teatro do West End de Londres em 2005.

Na gravação de um depoimento à polícia, divulgado no Tribunal da Coroa de Southwark, no sul da capital inglesa, esse homem disse que Spacey "cheirava a álcool" e "parecia desgrenhado".

"Minha primeira impressão é que parecia muito arrogante", disse.

"Lembro que me olhava de cima para baixo e olhava a região da minha virilha", insistiu, acrescentando que o ator fez comentários cruéis para ele.

"Foi muito agressivo. Nunca ouvi ninguém falar comigo dessa maneira", afirmou.

O denunciante assegurou que Spacey era "como uma cobra" e o agarrou "com tanta força que foi realmente doloroso".

"Recordo que fiquei gelado e empurrava seu braço e me sentia atordoado e indignado que alguém fosse tão sórdido", acrescentou.

O homem contou que decidiu ignorar esses fatos. "Os coloquei em uma caixa e segui com a minha vida, mas isso teve consequências nefastas em minha vida e em meu trabalho", declarou.

O julgamento contra o premiado ator começou na semana passada e outros dois denunciantes já foram ouvidos.

Um deles disse que Spacey era um "predador" agressivo e que não estava à vontade com a própria sexualidade: o outro declarou que o intérprete lhe pediu que estivesse "tranquilo" enquanto tentava beijá-lo e agarrá-lo pela virilha.

Spacey nega todas as acusações.

